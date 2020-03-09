Hocalar bu kez yenişemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, dün 10. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tümünde sarı-kırmızılıların başında olan Terim, 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çalımbay ise 3 farklı takımda 2 maç kazandı. Taraflar arasında dün oynanan maçla birlikte beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaların sayısı 3'e çıktı. Çalımbay, Terim'e karşı Trabzon ve Denizli ile rakip olmuştu.