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09 Mart 2020, Pazartesi
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Hocalar bu kez yenişemedi

Hocalar bu kez yenişemedi

ile 'u çalıştıran , dün 10. kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 'u çalıştıran , dün 10. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tümünde sarı-kırmızılıların başında olan Terim, 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çalımbay ise 3 farklı takımda 2 maç kazandı. Taraflar arasında dün oynanan maçla birlikte beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaların sayısı 3'e çıktı. Çalımbay, Terim'e karşı ve ile rakip olmuştu.

  1. 9.3.2020
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