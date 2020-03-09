Fernando cezalı
Sivasspor'da Galatasaray maçında sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü.
Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Skuletic, savunma oyuncuları Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu arada Fernando ise gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
- 9.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fernando cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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