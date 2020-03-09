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09 Mart 2020, Pazartesi
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cezalı

Fernando cezalı

'da maçında sarı kart gören cezalı duruma düştü.

'da orta saha oyuncusu Erdoğan, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Skuletic, savunma oyuncuları Camara ve , sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu arada ise gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

  1. 9.3.2020
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