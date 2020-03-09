Fernando cezalı

Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Skuletic, savunma oyuncuları Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu arada Fernando ise gördüğü kartla cezalı duruma düştü.