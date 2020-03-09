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09 Mart 2020, Pazartesi
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sürprizi

Emre Kılınç sürprizi

Ev sahibi , ligin 24. haftasında deplasmanda ’nü 3-0 yendiği maçın 11’ine göre tek değişiklikle karşısına çıktı. , deplasmanında ilk 11’de forma giyen ’ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında ’i sahaya sürdü.

Ev sahibi , ligin 24. haftasında deplasmanda 'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle karşısına çıktı. , deplasmanında ilk 11'de forma giyen 'ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında 'i sahaya sürdü. Çalımbay, Galatasaray ile anılan Emre'yi 50. dakikada oyuna dahil etti ve Yasin'i kenara aldı.

SAHADA KONUŞTU
Sivasspor karşılaşması öncesi Galatasaray'la anlaştığı yolunda spekülatif haberler çıkan Emre Kılınç, başarılı futboluyla eleştirilere sahada yanıt verdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Emre, penaltı atışında 'ya takılsa da dönen topu tamamladı ve 'a önemli bir puan kazandırdı.

  1. 9.3.2020
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