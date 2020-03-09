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09 Mart 2020, Pazartesi
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Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

, maçın ardından kısa ve net konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından kısa ve net konuştu. Tecrübeli hoca, "Biz de, da yenmek için oynadı. İstediğimiz şekilde başladık, golü de bulduk. Kenardan ne kadar bağırıp çağırsak da geri çekildik. Rakibin öne çıkmasına engel olamadık. Üzüldüğüm şey yediğimiz goller. Defansımızınız rahatlıkla önleyebileceği gollerdi. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

  1. 9.3.2020
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