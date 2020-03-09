‘Bize yakışmayan goller yedik’
Sivasspor'un yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, 90 dakika sonunda şunları söyledi.
Sivasspor'un yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik. Galatasaray topa sahip oldu. Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Kaybetmedik, mutluyuz."
- 9.3.2020
- Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
- Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...
- Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
‘Bize yakışmayan goller yedik’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.