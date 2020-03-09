Sivasspor'un yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik. Galatasaray topa sahip oldu. Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Kaybetmedik, mutluyuz."