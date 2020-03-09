‘Bize yakışmayan goller yedik’ - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor ‘Bize yakışmayan goller yedik’

‘Bize yakışmayan goller yedik’

‘Bize yakışmayan goller yedik’

'un yıldız isimlerinden , 90 dakika sonunda şunları söyledi.

'un yıldız isimlerinden , 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik. topa sahip oldu. Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Kaybetmedik, mutluyuz."

  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bize yakışmayan goller yedik’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN