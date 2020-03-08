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08 Mart 2020, Pazar
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Zor maç olacak

Zor maç olacak

 , bugünkü G.Saray maçının çok zor geçeceğini söyledi.

, bugünkü G.Saray maçının çok zor geçeceğini söyledi. Fernando, "Baskı hissetmiyoruz. Kazanırsak liderliğe yaklaşacağız" diye konuştu.

  1. 8.3.2020
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