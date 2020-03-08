Sivasspor-Galatasaray maçı kapalı gişe! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Sivasspor Dev maçın tüm biletleri tükendi!

- maçı kapalı gişe!

Sivasspor-Galatasaray maçı kapalı gişe!

'in 25. haftasında oynanacak - maçı için satışa sunulan tüm biletlerin tükendiği açıklandı.

'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede sahasında 'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki takımın da 48 puanı bulunuyor.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında çıkacağı kritik maç için şehir de kenetlenmiş durumda. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan tüm biletlerin satıldığı bildirildi.

İki takım dolu tribünler önünde kozlarını paylaşacak.

  1. 08.03.2020
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