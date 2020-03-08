Sivasspor-Galatasaray maçı kapalı gişe!
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı için satışa sunulan tüm biletlerin tükendiği açıklandı.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki takımın da 48 puanı bulunuyor.
Sivasspor'un Galatasaray karşısında çıkacağı kritik maç için şehir de kenetlenmiş durumda. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, satışa sunulan tüm biletlerin satıldığı bildirildi.
İki takım dolu tribünler önünde kozlarını paylaşacak.
Tüm biletler tükendi. Şimdi #GösterGücünü ???? pic.twitter.com/uLhh0KuDEJ— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) March 8, 2020
- 08.03.2020
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