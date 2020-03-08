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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Sivasspor 4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı

4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı

4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı

Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi ’nin kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.

Maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.
  1. 08.03.2020
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