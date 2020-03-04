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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Sivasspor Fernando'dan Galatasaray maçı yorumu!

Sivassporlu 'dan maçı yorumu: Birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var

Sivassporlu Fernando'dan Galatasaray maçı yorumu: Birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var

ekiplerinden un Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrade, şampiyonluk iddialarının olduğunu, maç maç önlerine baktıklarını söyledi.

, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir haftaya başladıklarını ve maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Karşılaşmaya odaklandıklarını aktaran Fernando, "Bu maçın öneminin farkındayız, galip gelmemiz durumunda birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var." diye konuştu.

Sivasspor'un ligde şampiyonluk yarışındaki konumunun sorulması üzerine Fernando, "Şu an şampiyonluktan bahsetmenin haddini aşan iddialı bir duruş olduğunu düşünüyorum. Evet, şampiyonluk iddiamız tabii ki var ama şu anda biz maç maç düşünmeyi tercih ediyoruz. Maçtan maça her engeli aştıkça daha iyi yerlere gelebiliriz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana tedavisi devam eden Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi, dinlendirilen Samba Camara ve ameliyat edilen Ali Şaşal Vural katılmadı. Öte yandan, özel bir okulun öğrencileri idmanı ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.

  1. 04.03.2020
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