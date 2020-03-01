Mert Hakan Yandaş: Ülke olarak yastayız
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor sahadan 3-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor'da Mert Hakan duygusal açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'un deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Mert Hakan Yandaş duygu dolu açıklamalarda bulundu.
İdlib'te şehit olan Mehmetçiklerimiz için konuşan Mert Hakan, "Ülkemiz bu durumdayken bugün sahaya çıktığım için utanıyorum kendimden ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa, biz de buraya çıkmak zorundaydık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, ülke olarak yastayız" ifadelerini kullandı.
Gol sevincinde sakin olduklarını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola" dedi.
- 01.03.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Mert Hakan Yandaş: Ülke olarak yastayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.