Mert Hakan Yandaş: Ülke olarak yastayız - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Sivasspor Mert Hakan Yandaş: Ülke olarak yastayız

Yandaş: Ülke olarak yastayız

Mert Hakan Yandaş: Ülke olarak yastayız

'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan sahadan 3-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor'da duygusal açıklamalarda bulundu.

'un deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Yandaş duygu dolu açıklamalarda bulundu.

'te şehit olan Mehmetçiklerimiz için konuşan Mert Hakan, "Ülkemiz bu durumdayken bugün sahaya çıktığım için utanıyorum kendimden ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa, biz de buraya çıkmak zorundaydık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, ülke olarak yastayız" ifadelerini kullandı.

Gol sevincinde sakin olduklarını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola" dedi.


  1. 01.03.2020
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