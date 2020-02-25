"Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar"

Giray Bulak'tan çok konuşulacak Arda Turan ve Burak Yılmaz yorumu geldi.

Arda ve Burak'tan övgü dolu sözlerle bahseden Bulak, "Arda, Sivasspor ya da Alanyaspor'a gitseydi o takımları şampiyon yapabilirdi." dedi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Giray Bulak, "Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz'dır. Burak'ın Trabzonspor'dan ayrılmasına gönlüm razı olmamıştı. Burak, Beşiktaş'a geldi ve başarılı oldu. Avrupa Şampiyonası'nda da A Milli Takımımıza katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Arda'nın yeteneklerinden bahsetmek çok doğru değil. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Arda, Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmeseydi, hala Atletico'da oynardı. Barcelona'dan Başakşehir'e gitmesi ona bir travma yaşattı. Arda, Anadolu'da istediği bir kulüpte top oynayacaktı. Arda, Galatasaray'ın peşine çok düştü. Fatih Hoca da o dönem çok istedi. Fakat yönetim kabul etmedi. Arda, Sivas ve Alanya'ya gitseydi o takımları şampiyon yapardı. Arda gibi oyuncuların oynaması lazım. Kıskanç bir toplum haline geldik. Bende yoksa kimsede olmasın mantığına büründük. Genç oyuncularımızı hemen gündeme getiriyoruz, futboldan güzel şeyler elde ettiklerinde de eleştiriyoruz."