Süper Lig'de 23. hafta Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile açılıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına dur demek isteyen iki ekip de mutlak 3 puan için sahadaki yerlerini alacak.

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Alanyaspor cephesinde ise Siopis, Lokman Gör ve Juanfran sakatlıkları nedeniyle zorlu randevuda yok. Ceyhun Gülselam ise sarı kart cezası nedeniyle takımını deplasmanda yalnız bırakacak. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yasin, Yatabare

ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Salih, Bakasetas, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

6. RANDEVU

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'de oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor'un 1 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (3B 1M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de iç sahada aldı (1-0).

Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı iki takımdan biri Sivasspor (3; Başakşehir ile birlikte).

Süper Lig'de dört maçtır galip gelemeyen ve 10 puan kaybeden Sivasspor (2B 2M), daha önceki 10 karşılaşmanın dokuzunu kazanıp (1B) sadece iki puan bırakmıştı.

Deplasmanda üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor (2G 1B), bu sezon ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor (11), aynı zamanda Sivasspor'dan (2) daha az kafa golü yiyen tek ekip konumunda (1).

Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği sekiz iç saha maçında puan kaybetmedi. Alanyaspor ise skor dezavantajına yakalandığı dört deplasmandan bir puan çıkarabildi (1B 3M).

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün yedisine doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (5 gol & 2 asist), Mayıs 2017'den bu yana Alanyaspor filelerini havalandıramıyor (dört maç).

Bu sezon Süper Lig'de dış saha maçlarında en fazla gol atan üç oyuncudan biri Papiss Cisse (6; Bogdan Stancu ve Alexander Sörloth ile birlikte).

Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Sivasspor'a karşı çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yaptı.

Süper Lig kariyerinde Sivasspor ile oynadığı ilk maçı kazanan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).