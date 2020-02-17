Sakatlıktan 3 değişiklik
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay 3 oyuncu değişikliğini de sakatlıklar yüzünden mecburi şekilde yaptı. 33'te Uğur sakatlandı yerine Yasin girdi.
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay 3 oyuncu değişikliğini de sakatlıklar yüzünden mecburi şekilde yaptı. 33'te Uğur sakatlandı yerine Yasin girdi. 49'da ise Caner Osmanpaşa'nın yaşadığı problem sonrası Camara oyuna dahil oldu. 63'te başı dönen Ziya kenara geldi. Claudemir ile değişiklikler tamamlandı.
ÇABUK YEDİK
Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı, "Maça 1-0 geride başladık. 2. golden sonra oyundan düştük. 3 mecburi değişiklik yaptık" dedi. Çalımbay, sakatların dönüşünün ardından iyi olacaklarını söyledi.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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