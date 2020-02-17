Sakatlıktan 3 değişiklik

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay 3 oyuncu değişikliğini de sakatlıklar yüzünden mecburi şekilde yaptı. 33'te Uğur sakatlandı yerine Yasin girdi. 49'da ise Caner Osmanpaşa'nın yaşadığı problem sonrası Camara oyuna dahil oldu. 63'te başı dönen Ziya kenara geldi. Claudemir ile değişiklikler tamamlandı.



ÇABUK YEDİK

Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı, "Maça 1-0 geride başladık. 2. golden sonra oyundan düştük. 3 mecburi değişiklik yaptık" dedi. Çalımbay, sakatların dönüşünün ardından iyi olacaklarını söyledi.