Yiğido zorlu maça hazır - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Yiğido zorlu maça hazır

Yiğido zorlu maça hazır

Yiğido zorlu maça hazır

, bugün deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

, bugün deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik programlar uyguladı.
  1. 16.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yiğido zorlu maça hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN