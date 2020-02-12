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12 Şubat 2020, Çarşamba
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’ta türkülü tepki

Sivas’ta türkülü tepki

ve üyeleri, lider 'ın geçen hafta maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.

ve üyeleri, lider 'ın geçen hafta maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü. Sivas, ligde henüz penaltı kullanmadı.
  1. 12.2.2020
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