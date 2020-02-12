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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan paylaşım! "'a teşekkür ederiz..."

Sivasspor'dan paylaşım! "Trabzonspor'a teşekkür ederiz..."

’in 22. haftasında lider ’u ağırlayacak olan , misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "'in 22. hafta maçında ile 'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.

SİVASSPOR'UN PAYLAŞIMI:

  1. 12.02.2020
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