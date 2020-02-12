Sivasspor'dan paylaşım! "Trabzonspor'a teşekkür ederiz..."
Süper Lig’in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.
SİVASSPOR'UN PAYLAŞIMI:
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Sivasspor'dan paylaşım! "Trabzonspor'a teşekkür ederiz..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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