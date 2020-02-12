Sivasspor kupada ilerlemek istiyor!
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Antalyaspor’u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.
Rıza Çalımbay as kadroyla maça çıkacak. Sivasspor'da bu maç öncesi Arouna Kone, Emre Kılınç, Marcelo Goiano, Barış Yardımcı ve Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Cofie de cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor maçında ligde forma giyen oyuncularını tercih edebileceği öğrenildi.
KUPADA 3. RANDEVU
Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti. Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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