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12 Şubat 2020, Çarşamba
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kupada ilerlemek istiyor!

Sivasspor kupada ilerlemek istiyor!

, Çeyrek Final rövanş maçında ’u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

as kadroyla maça çıkacak. 'da bu maç öncesi , Emre Kılınç, Marcelo Goiano, Barış Yardımcı ve Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Cofie de cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, maçında ligde forma giyen oyuncularını tercih edebileceği öğrenildi.

KUPADA 3. RANDEVU

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda 'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti. Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

  1. 12.02.2020
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