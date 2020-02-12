Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.
Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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