Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ile Fraport-TAV yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem görev yapacak.



  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN