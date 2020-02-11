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11 Şubat 2020, Salı
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Yiğido pes etmedi

Yiğido pes etmedi

Oyuncularıyla toplantı yapan Çalımbay, “Bizi buraya getiren sizlersiniz. maçıyla çıkışa geçerek hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanacağız” mesajını iletti.

Son üç maçından galibiyet çıkartamayan 'da, teknik direktör duruma el koydu. Tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli uyarılarda bulundu. Kayıpları telafi etmek için fırsatlar olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Bizi buraya getiren sizlersiniz. Deplasmandaki maçıyla çıkışa geçmeliyiz. Sezon sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullanarak özgüven aşıladı.

SON YENİLGİ NİSAN'DA

Öte yandan maç fazlasıyla zirvede olan Sivasspor iç sahada kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekti. 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, fileleri 21 kez havalandırırken; 7 gol yedi. evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da 'a 2-1 yenilmişti. Evinde 6 karşılaşmaya daha çıkacak Yiğido; Alanya, G.Saray, , , ve G.Birliği'ni konuk edecek.

BARO'DAN HAKEME SUÇ DUYURUSU
Sivas Barosu, maçındaki kararları nedeniyle , yan hakemler ve VAR/ AVAR hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak. Yiğido, son anlarda Clichy'nin eline çarpan topta penaltı beklemişti.

  1. 11.2.2020
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