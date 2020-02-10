VAR’a gitse görecek
Rıza Çalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti.
Rıza Çalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti. Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Daha 1 penaltı atamadık" dedi.
- 10.2.2020
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