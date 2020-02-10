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10 Şubat 2020, Pazartesi
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VAR’a gitse görecek

VAR’a gitse görecek

, penaltı pozisyonu için isyan etti.

Rıza Çalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti. Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Daha 1 penaltı atamadık" dedi.
  1. 10.2.2020
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