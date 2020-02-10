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10 Şubat 2020, Pazartesi
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evinde kaybetmiyor!

Sivasspor evinde kaybetmiyor!

'de bu sezon iç sahada çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan lider , evinde kaybetmeyen tek takım unvanını koruyor.

Ligin 21. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan Sivas ekibi, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. İç sahadaki 11 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Ligde 42 puanla liderliğini sürdüren Sivas temsilcisi, bu sezon sahasındaki ilk maçta 'ı 3-0 mağlup etti. Daha sonra üçüncü haftada sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan , bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı karşılaşmalarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada 'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada 'yı 2-0, 15. haftada Fenerbahçe'yi 3-1, 17. haftada da 'yi 1-0 yenerek üst üste 7 iç saha mücadelesini kayıpsız geçti.

Ligin 19. haftasında ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir karşısında da 1-1'lik skorla sahadan ayrılarak evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

YAKLAŞIK 10 AYDIR EVİNDE YENİLMİYOR

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti. Yaklaşık 10 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 31. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmış, 34. haftada 'ı 4-3 yenmişti.

İÇ SAHA GOLLERİNDE YATABARE İMZASI

Kırmızı-beyazlıların iç sahada attığı 21 golün 6'sında golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin imzası bulunuyor. Yatabare, Sivasspor'un evinde oynadığı Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Medipol Başekşehir maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Emre Kılınç 4, Mert Hakan Yandaş 3, Fernando Andrade ve ikişer, Uğur Çiftçi, , ve ise birer gole imza attı. Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmalarında kalesinde 7 gol görürken, iç saha maçlarında ligin en az gol yiyen ekibi olarak da dikkati çekti.

SİVASSPOR'UN İÇ SAHADA KALAN MAÇLARI

Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 6 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk ve Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Sivas temsilcisi, dış sahada çıktığı 10 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan topladı.

  1. 10.02.2020
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