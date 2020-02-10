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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Galibiyeti kaçırdık

Galibiyeti kaçırdık

hocası , karşısında mükemmel oynadıklarını vurguladı

hocası , karşısında mükemmel oynadıklarını vurguladı. Çalımbay, "90 dakika mükemmel oynadık. Son paslara dikkat etsek galip gelebilirdik" diye konuştu.
  1. 10.2.2020
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