Galibiyeti kaçırdık
Sivas hocası Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında mükemmel oynadıklarını vurguladı
Sivas hocası Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında mükemmel oynadıklarını vurguladı. Çalımbay, "90 dakika mükemmel oynadık. Son paslara dikkat etsek galip gelebilirdik" diye konuştu.
- 10.2.2020
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