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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'ta eksikler keyifleri kaçırdı!

Sivas'ta eksikler keyifleri kaçırdı!

'da eksik futbolcu sayısının çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Son olarak kupadaki maçında parmağı kırılan yeni golcü Skuletic, maçında oynamayacak.

'da eksik futbolcu sayısının çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Son olarak kupadaki maçında parmağı kırılan yeni golcü Skuletic, maçında oynamayacak. Goiano, Erdoğan Yeşilyurt, , Kone ve Emre Kılınç'ın da sakat olduğu 'ta , eksiklerin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. iKİ takım arasında son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivas galibiyetiyle sona ererken, Başakşehir ise 2 kez kazandı. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise turunculacivertlilerin Sivas'ta rakibine diş geçirememesi. ekibi, Sivas'ta son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı. Sivas'ta eksikler
  1. 8.2.2020
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