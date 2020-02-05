Sivasspor'un Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışta! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'un ile oynayacağı maçın biletleri satışta!

Sivasspor'un Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışta!

'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda ile karşılaşacak Demir Grup ’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

'in 21. haftasında oynanacak olan - müsabakasının biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27,5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL

Misafir tribünü 17,5 TL

  1. 05.02.2020
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