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04 Şubat 2020, Salı
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Lider kupa maçına hazırlanıyor

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Demir Grup , 'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünü çift kale maçla tamamladı. Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, ve idmana katılmadı.

  1. 04.02.2020
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