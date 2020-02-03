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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'a müjde! Sahalara geri dönüyor

Sivasspor'a müjde! Sahalara geri dönüyor

Lider ’da sakatlığı bulunan ve ülkesinde tedavi gören , Sivas’a dönüş yolunda olduğunu hesabından paylaştı.

DG 'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da üzüntü duyduğu Andrade flaş paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu, hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte Sivas'a dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir ülkesinde tedavi gören 27 yaşındaki forvet oyuncusunun Sivas'a dönüş paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.
Başarılı oyuncu Fernando 'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanıp, tedavisi için Portekiz'e gönderilmişti. Sezon başında Porto'dan kiralanan Fernando Sivasspor formasıyla 17 maçta görev alırken 6 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Fernando, 917 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

  1. 03.02.2020
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