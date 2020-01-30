Sivasspor'da ayrılık! Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı

Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'da, ara transferin bitimine saatler kala sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan Abdou Razack Traore, 2019-2020 sezonun sonuna kadar Bursaspor´a kiralanmıştır" denildi.

31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, Türkiye'de Gaziantepspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıkan deneyimli forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



