Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da transferin son günlerinde flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdou Razack Traore'nin sezon sonuna kadar TFF 1. Lig takımı Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'da, ara transferin bitimine saatler kala sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan Abdou Razack Traore, 2019-2020 sezonun sonuna kadar Bursaspor´a kiralanmıştır" denildi.
31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, Türkiye'de Gaziantepspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıkan deneyimli forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 11:05
- Fenerbahçeli Isla'nın eşi duyurdu: İstanbul'dan ayrılıyorum!
- Bu kez de farklı bir engel çıktı! Diagne Galatasaray'a haber gönderdi ama...
- Galatasaray'da Drogba iddiasında ikinci perde! Görüşmeyi yapan isim belli oldu
- Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sivasspor'da ayrılık! Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.