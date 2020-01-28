Mert Hakan Yandaş: Bizi tersliyorlar zoruma gidiyor!

Süper Lig'in 19. haftasında Sivaspor ve Çaykur Rizespor Sivas'ta kozlarını paylaştı. Kırmızı beyazlı kulüp, Yasin Öztekin'in son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı. Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, maçın hakemi hakkında flaş açıklamalarda bulunurken, "Sağ bek 3 dakika yatıyor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor." dedi.

"BİZİ TERSLİYORLAR!"

Mert Hakan, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Golün dakikasına bakarsak güzel. Ancak iştah ve oyun olarak çok kötü oynadık. İkinci yarı gerçek Sivasspor'u gösterdik. bu Oynadığımız oyundan keyif alan bir takımız. Sezon başından beri bütün takım, iyi futboldan bahsediyoruz. Türkiye'de iyi futbol oynamaya çakışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek 3 dakika yatıyor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor. Futbolun bizim için sosyal bir şey olması lazım ve bizim de zevk almamız lazım. Hakemlerin top oynayan ve oynamayanı, yere yatanı ayırt etmesi lazım. Biz iyi oynayacağız, yere yatmadan, güzel futbol izleteceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız." dedi.

"İKİNCİ YARI SİVASSPOR GİBİ OYNADIK"

Konuşmasının devamında ilk yarı ve ikinci yarıyı değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "İyi başlamadık oyuna rakip de bizden cesaret aldı ve gerçekten topu iyi tuttular ayaklarında. Cezalı oyuncularımız da vardı, gerçi bunun pek bir önemi yok. Bizde kim oynarsa oynasın en iyisi için mücadele eder. İkinci yarı Sivasspor gibi oynadık, Yasin Öztekin'e nasip oldu gol atmak da. Ona da hoş geldin diyorum." dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994'te Bursa'da dünyaya gözlerin açan Mert Hakan Yandaş, kariyerine Yeşil Bursa SK altyapısında başladı. Daha sonra A Takım'a yükselen Mert Hakan, 2013-14 sezonunda Altınordu'ya transfer oldu.

Mert Hakan, 2014-15 sezonunda Ci Group Buca'ya kiralanırken, 2016-17 sezonunda Menemen Belediyespor'un yolunu tuttu.

SİVAS HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Menemen Belediyespor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e göz kırpan Mert Hakan Yandaş, 2017-18 sezonunda 86 bin euroluk bonservis rakamıyla Sivasspor'a transfer oldu.

BU SEZON PARLADI

Orta sahada görev alan futbolcu, bu sezon Sivaspor formasıyla çıktığı toplamda 21 müsabakada 8 gole imza atarken 4 asist üretti. Öte yandan Mert Hakan, 1733 dakika sahada kalmayı başararak istikrarlı bir görüntü sergiledi.