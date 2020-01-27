Sivasspor Rizespor maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler neler?

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçı kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Lig lideri Demir Grup Sivasspor evinde 11. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u ağırlıyor... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı hafta, zirve yarışında yara almak istemeyen kırmızı-beyazlıların hedefi mutlak 3 puan...

SİVASSPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? MUHTEMEL 11'LER NELER?

Demir Grup Sivasspor'un sahasında Rizespor'la karşılaşacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakada, Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Sivasspor'un muhtemel 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Kone, Fernando, Yatabare

Rizespor'un muhtemel 11'i: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

ELAZIĞ'A YARDIM ÇAĞRISI

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Emre Kılınç ile birlikte bugün oynanacak Rizespor maçında elde edecekleri geliri, Elazığ ve çevre illerdeki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Süper Lig'de Rizespor ile oynadığı son sekiz maçın birini kazanan Sivasspor (4B 3M), tek galibiyetini 2015/16 sezonunda iç sahada aldı (2-1).

*Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde Sivasspor deplasmanında iki maç üst üste sahadan puanla ayrılamazken (GMBMGMB); iki takım arasında Sivas'ta oynanan son karşılaşma berabere tamamlanmıştı (1-1).

*Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan (9G 1B) ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkıyor.

*Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 karşılaşmanın tamamında gol atan tek takım konumunda.

*Rizespor, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımlarla karşılaştığı 10 maçın tamamında gol yedi ve galibiyet alamadı (2B 8M).

*Bu sezon 40 puana ulaşan Sivasspor, ilk 19 haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlamak için sahaya çıkıyor (2008/09'da 43 puan).

*Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 15 maçta mağlubiyet almadı (12G 3B). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalarda puan alamayan tek takım (9M).

*Sivasspor forması giyen Mustapha Yatabare, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da en az bir gol katkısı yapmayı başardı (4 gol & 2 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla en fazla gol atan (4), şut pası veren (34), isabetli şut çeken (15) ve başarılı çalım atan (27) oyuncu Fernando Boldrin.

*İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında da gol yedi (toplam sekiz) ancak bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (3G).