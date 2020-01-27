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27 Ocak 2020, Pazartesi
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- | İlk 11'ler

Sivasspor - Çaykur Rizespor | İlk 11'ler

'in 19. haftasının kapanış maçında lider sahasında 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

SİVASSPOR: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, , , Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare. Kone.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu, Skoda

  1. 27.01.2020
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