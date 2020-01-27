Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in lideri Sivasspor evinde Rizespor'u konuk ediyor... Yiğidolar, 19. haftanın kapanış maçında rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor ise Sivasspor'u devirip korkulu bölgeden biraz daha fazla uzaklaşmak istiyor. Bu maça çıkmadan önce en yakın rakibi Fenerbahçe'yle 3 puan fark bulunan kırmızı-beyazlılar bu maçı kazanıp puan farkını tekrar 6'ya çıkartmak istiyor.

Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare. Kone.



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu, Skoda.

İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas'ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.



SİVAS SERİYİ EGALE ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlı takım son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftalardır liderlik koltuğunda oturuyor.

SİVASSPOR'UN 461. MAÇI

Sivasspor Süper Lig´de 461. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 460 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 175 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 642 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 610 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 644 puan topladı.