Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İyi gidişatını devam ettirmek isteyen Yiğidolar, alt sıradaki takımlarla arasındaki farkı açmak isteyen Rizespor'la karşılaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in lideri Sivasspor evinde Rizespor'u konuk ediyor... Yiğidolar, 19. haftanın kapanış maçında rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor ise Sivasspor'u devirip korkulu bölgeden biraz daha fazla uzaklaşmak istiyor. Bu maça çıkmadan önce en yakın rakibi Fenerbahçe'yle 3 puan fark bulunan kırmızı-beyazlılar bu maçı kazanıp puan farkını tekrar 6'ya çıkartmak istiyor.
Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare. Kone.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu, Skoda.
İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas'ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.
SİVAS SERİYİ EGALE ETMEK İSTİYOR
Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlı takım son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftalardır liderlik koltuğunda oturuyor.
SİVASSPOR'UN 461. MAÇI
Sivasspor Süper Lig´de 461. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 460 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 175 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 642 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 610 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 644 puan topladı.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 19:55
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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