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26 Ocak 2020, Pazar
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Claudemir Yiğidolar’da

Claudemir Yiğidolar’da

, Braga'dan Brezilyalı ön libero 'yı renklerine kattı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu dün formayı giydi.

, Braga'dan Brezilyalı ön libero 'yı renklerine kattı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu dün formayı giydi. Genoa'nın 27 yaşındaki Faslı stoperi Jawad El Yamiq ise sezon sonuna kadar kiralandı. Öte yandan Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi.
  1. 26.1.2020
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