Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu

Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu

Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu

Demir Grup , ligin ilk haftalarında sakatlanarak, uzun süre takımdan ayrı kalan Ukraynalı 'nın sözleşmesini dondurdu.

Kırmızı-Beylazlı kulubün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan ile aramızdaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar dondurulmuştur. 2020-2021 sezonuyla birlikte sporcumuzun sözleşmesi yeniden aktif olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 20:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN