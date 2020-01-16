Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftalarında sakatlanarak, uzun süre takımdan ayrı kalan Ukraynalı Serhiy Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu.
Kırmızı-Beylazlı kulubün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar dondurulmuştur. 2020-2021 sezonuyla birlikte sporcumuzun sözleşmesi yeniden aktif olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 20:50
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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