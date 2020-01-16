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16 Ocak 2020, Perşembe
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Sivas 3 yapacak

Sivas 3 transfer yapacak

Lider ’un hocası , “2, belki 3 daha yapacağız” dedi.

Kupada karşısında 4 golle şov yapan lideri , transfere hız verdi. , "1-2 yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece 'i alabildik. 2, belki 3 oyuncu daha alacağız ve transferi kapatacağız" bilgisini verdi. Çalımbay, maçı öncesinde takımda, Mert Hakan'ın cezalı, Emre Kılınç, , Aaron ve Goiano'nun da sakatlığı bulunduğunu belirtti.
  1. 16.1.2020
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