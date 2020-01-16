Sivas 3 transfer yapacak
Lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, “2, belki 3 transfer daha yapacağız” dedi.
Kupada Malatya karşısında 4 golle şov yapan Süper Lig lideri Sivasspor, transfere hız verdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "1-2 transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece Yasin Öztekin'i alabildik. 2, belki 3 oyuncu daha alacağız ve transferi kapatacağız" bilgisini verdi. Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesinde takımda, Mert Hakan'ın cezalı, Emre Kılınç, Fernando, Aaron ve Goiano'nun da sakatlığı bulunduğunu belirtti.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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