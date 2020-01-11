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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Sivas’tan Yasin bombası!

Sivas’tan Yasin bombası!

Lider Yiğidolar, ’nin bıraktığı ’le anlaştı.

Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve forvete takviye yapmak isteyen lider , ilk bombasını 'le patlatmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Yiğido, 'nin bıraktığı 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaştı. Göz- Göz'le sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Yasin, bu sezon 'de 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği sarı-kırmızılılarda, 161 dakika sahada kaldı. Lig maçlarında gol ve asist katkısı sağlayamayan deneyimli futbolcu, 'nda ise 2 kez ağları havalandırdı.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, lider Sivasspor'un kampını ziyaret etti. Güneş, ayrıca Y.Malatya, , , ve G.Antep FK kamplarına da ziyarette bulundu.
  1. 11.1.2020
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