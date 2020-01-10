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10 Ocak 2020, Cuma
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Lider hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup , hazırlıklarını 'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör yönetiminde akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı üç grup halinde yarım sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla kampını tamamlayarak 'a dönecek.



  1. 10.01.2020
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