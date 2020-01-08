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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Yiğidolar hazır kıta

Yiğidolar hazır kıta

'da kamp çalışmalarını sürdüren lider , günü tek idmanla tamamladı. Kırmızıbeyazlılar, yönetiminde 1.5 saat çalıştı.

'da kamp çalışmalarını sürdüren lider , günü tek idmanla tamamladı. Kırmızıbeyazlılar, yönetiminde 1.5 saat çalıştı.

  1. 8.1.2020
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