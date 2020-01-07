Şampiyonluk aşkına!
Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da savunmanın önemli isimleri kaptan Ziya Erdal ve Uğur Çiftçi, şampiyonluk konusunda iddialı konuştu. Erdal, "İkinci yarıda yarış çetin geçecek. İnşallah Sivasspor için ikinci yarı da ilk yarı gibi geçer" derken, Çiftçi, "Şu an bir şey başarmış değiliz. İkinci yarı performansımızı daha da yukarı çıkararak daha başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da savunmanın önemli isimleri kaptan Ziya Erdal ve Uğur Çiftçi, şampiyonluk konusunda iddialı konuştu. Erdal, "İkinci yarıda yarış çetin geçecek. İnşallah Sivasspor için ikinci yarı da ilk yarı gibi geçer" derken, Çiftçi, "Şu an bir şey başarmış değiliz. İkinci yarı performansımızı daha da yukarı çıkararak daha başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 7.1.2020
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