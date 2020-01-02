Yerli malı lider Sivas
Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor, yerli futbolcuya en fazla şans veren takım oldu. Yiğidolar’da 10 Türk, 8 bin 758 dakika sahada kaldı.
Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Sivasspor, bu başarısında Türk oyunculara güvenmesinin karşılığını aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğindeki Yiğidolar, yerli futbolcuya en fazla şans veren takım oldu. Kırmızı-beyazlılarda 10 Türk futbolcu, toplamda 8 bin 758 dakika sahada kaldı. Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt gibi isimleriyle dikkat çeken Sivasspor, 4 Büyükler'e karşı Türk futbolcularıyla şampiyonluk yarışında boy gösteriyor. Sivasspor'u, 12 Türk futbolcuya 7 bin 810 dakika şans veren Antalyaspor izledi. Öte yandan ligde ilk yarıda 62 ülkeden 225 futbolcu top koştururken, en fazla Brezilyalı oyuncular forma giydi. 18 takımda 25 Brezilyalı futbolcu görev aldı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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