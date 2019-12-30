Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak
Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor, 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya’da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.
Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek'te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak.
Yaklaşık 15 gün Antalya'da kamp yapacak olan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden Sivas'a gelerek çalışmalarını sürdürecek.
Diğer yandan kırmızı-beyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak.
- 30.12.2019
- Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! İşte o isim...
- Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...
- Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
- Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...
-
‘Rami ayrılıyor’
Toplam 1
Yorum
ercisli inşallah gider
-
Prosinecki Kayseri’de
Toplam 1
Yorum
PRO ÖZGÜVENİ SAĞLARSA OLURR
-
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!
Toplam 2
Yorum
helsl helal olsun karakter meselesi işte..başkası lsa parayı duyup giderdi..delikanlı ahlaklı oyuncularmış..şampiyonluğu hakediyorsunuz yiğidolar
Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.