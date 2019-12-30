Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak

5 Ocak’ta toplanacak

Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan , 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya’da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek'te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak.

Yaklaşık 15 gün Antalya'da kamp yapacak olan , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden 'a gelerek çalışmalarını sürdürecek.

Diğer yandan kırmızı-beyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak.

  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN