Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Rıza Çalımbay'dan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması!

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında, evinde Göztepe'yi golcüsü Yatabare'nin ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup eden Sivasspor'da gözler transfere çevrildi... Sezon başından bu yana gösterdikleri performans ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Yandaş, Emre Kılınç ikilisi ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay konuştu! İşte Tecrübeli teknik direktörün konu ile ilgili yaptığı o açıklama!...

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Çalımbay, "Hakan Arslan ve o ne kadar iyi olursa, biz o kadar rahat ediyoruz. Bu bütün takımın ve yönetimin başarısı. Maddi açıdan hiçbir sıkıntı da yok. Taraftarlar da inanıyor, tribünleri doldurmaya çalışıyor. İkinci yarıya bambaşka bir şekilde girmemiz gerekiyor. Lig bütün takımlar için ikinci yarı başlayacak. Çok dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Belki takviye yapacağız. Ayrılık olmaz. Mert Hakan ve Emre'nin gideceğini sanmıyorum. Bu seneyi bitirip gidebilirler. Haklarıdır. Daha iyi bir şekilde önümüzdeki sezon gidebilirler." dedi.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL!"

Tecrübeli teknik direktör, konuşmasının devamında şampiyonluğa dair konuşurken, "Şampiyonluk kolay değil. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Olması için şu andaki temponun üstüne çıkmamız ve pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci yarı büyük takımlar transferler yapacaktır. Daha değişik takımlarla karşılaşacağız. Bu oyunun üstüne çıkarsak iyi şeyler yapabiliriz." dedi.

  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 17:05
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