Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması!
Süper Lig'in 17. haftasında, evinde Göztepe'yi golcüsü Yatabare'nin ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup eden Sivasspor'da gözler transfere çevrildi... Sezon başından bu yana gösterdikleri performans ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ikilisi ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay konuştu! İşte Tecrübeli teknik direktörün konu ile ilgili yaptığı o açıklama!...
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Çalımbay, "Hakan Arslan ve o ne kadar iyi olursa, biz o kadar rahat ediyoruz. Bu bütün takımın ve yönetimin başarısı. Maddi açıdan hiçbir sıkıntı da yok. Taraftarlar da inanıyor, tribünleri doldurmaya çalışıyor. İkinci yarıya bambaşka bir şekilde girmemiz gerekiyor. Lig bütün takımlar için ikinci yarı başlayacak. Çok dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Belki takviye yapacağız. Ayrılık olmaz. Mert Hakan ve Emre'nin gideceğini sanmıyorum. Bu seneyi bitirip gidebilirler. Haklarıdır. Daha iyi bir şekilde önümüzdeki sezon gidebilirler." dedi.
"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL!"
Tecrübeli teknik direktör, konuşmasının devamında şampiyonluğa dair konuşurken, "Şampiyonluk kolay değil. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Olması için şu andaki temponun üstüne çıkmamız ve pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci yarı büyük takımlar transferler yapacaktır. Daha değişik takımlarla karşılaşacağız. Bu oyunun üstüne çıkarsak iyi şeyler yapabiliriz." dedi.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 17:05
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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