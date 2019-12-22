Pato bombası

FOX Sports'un dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. Sivasspor'un ara transfer dönemi öncesi Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kırmızı-beyazlıların 30 yaşındaki golcüye tekliflerini ilettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı kaydedildi. Milan, Chelsea, Villarreal gibi devlerin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı da ifade edildi. Sao Paulo formasıyla ligde 20 maça çıkan Pato, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.