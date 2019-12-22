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22 Aralık 2019, Pazar
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Pato bombası

Pato bombası

Sports'un dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. 'un ara dönemi öncesi forması giyen ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Sports'un dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. 'un ara dönemi öncesi forması giyen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kırmızı-beyazlıların 30 yaşındaki golcüye tekliflerini ilettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı kaydedildi. Milan, , Villarreal gibi devlerin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun 'ye sıcak baktığı da ifade edildi. Sao Paulo formasıyla ligde 20 maça çıkan Pato, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 22.12.2019
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