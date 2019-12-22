Pato bombası
FOX Sports'un dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. Sivasspor'un ara transfer dönemi öncesi Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato ile ilgilendiği ileri sürüldü.
FOX Sports'un dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. Sivasspor'un ara transfer dönemi öncesi Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kırmızı-beyazlıların 30 yaşındaki golcüye tekliflerini ilettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı kaydedildi. Milan, Chelsea, Villarreal gibi devlerin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığı da ifade edildi. Sao Paulo formasıyla ligde 20 maça çıkan Pato, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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