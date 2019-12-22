CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Geride kalan 15 haftada Sivasspor 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla lider konumda bulunuyor. Başkent ekibi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 haftada 17 puan topladı.

Eryaman Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Samet Çavuş yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR 11'LER:

Gençlerbirliği: Ertaç, Fabricio, Bjarsmyr, Toure, İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Fernando, Yatabare