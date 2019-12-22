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22 Aralık 2019, Pazar
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CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

'in 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Lider , deplasmanında 'ne konuk oluyor. Son olarak evinde 'yi 3-1 mağlup eden Anadolu ekibi, Gençlerbirliği karşısında alacağı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yaparken, Gençlerbirliği ise alt sıralardan kurtularak ilk 10'un içine girmeye çalışıyor... Gençlerbirliği ve Sivasspor taraftarları bu kritik karşılaşmaya dair bilmeniz gereken herşey ve canlı anlatımı haberimizde bulabilirsiniz...

'in 16. haftasında lider deplasmanda 'ne konuk oluyor.

Geride kalan 15 haftada Sivasspor 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla lider konumda bulunuyor. Başkent ekibi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 haftada 17 puan topladı.

Eryaman Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Samet Çavuş yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR 11'LER:

Gençlerbirliği: Ertaç, Fabricio, Bjarsmyr, Toure, İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Fernando, Yatabare

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 13:59
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