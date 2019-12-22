CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor
Süper Lig'in 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Lider Sivasspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Son olarak evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Anadolu ekibi, Gençlerbirliği karşısında alacağı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yaparken, Gençlerbirliği ise alt sıralardan kurtularak ilk 10'un içine girmeye çalışıyor... Gençlerbirliği ve Sivasspor taraftarları bu kritik karşılaşmaya dair bilmeniz gereken herşey ve canlı anlatımı haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Geride kalan 15 haftada Sivasspor 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla lider konumda bulunuyor. Başkent ekibi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 haftada 17 puan topladı.
Eryaman Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Samet Çavuş yapıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR 11'LER:
Gençlerbirliği: Ertaç, Fabricio, Bjarsmyr, Toure, İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Stancu
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Fernando, Yatabare
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 13:59
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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