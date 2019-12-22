Alexandre Pato için Sivasspor'dan resmi açıklama!

Süper Lig'in lideri Sivasspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Daha önce Milan, Chelsea ve Villareal formaları terleten Brezilya Milli Takımı'nda da defalarca forma giyen Pato'nun, ara transfer sezonunda Sivasspor formasını giyeceği aktarılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında konu ile ilgili, "Sosyal medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni!." dedi.