Alexandre Pato için Sivasspor'dan resmi açıklama!
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor için gündeme bomba gibi düşen bir iddia gelmişti... Brezilyalı star Alexandre Pato için Yiğidolar'ın transfer girişiminde bulunduğu yazılmıştı... Sivasspor Başkanı Mecnun Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu!
Süper Lig'in lideri Sivasspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.
Daha önce Milan, Chelsea ve Villareal formaları terleten Brezilya Milli Takımı'nda da defalarca forma giyen Pato'nun, ara transfer sezonunda Sivasspor formasını giyeceği aktarılmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Otyakmaz, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında konu ile ilgili, "Sosyal medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni!." dedi.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 17:43
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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