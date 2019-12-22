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22 Aralık 2019, Pazar
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için 'dan resmi açıklama!

Alexandre Pato için Sivasspor'dan resmi açıklama!

'in 16. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan için gündeme bomba gibi düşen bir iddia gelmişti... Brezilyalı star için Yiğidolar'ın girişiminde bulunduğu yazılmıştı... Sivasspor Başkanı Mecnun , konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu!

'in lideri için flaş bir iddiası ortaya atılmıştı.

Daha önce Milan, ve Villareal formaları terleten Brezilya 'nda da defalarca forma giyen Pato'nun, ara transfer sezonunda Sivasspor formasını giyeceği aktarılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı , konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları karşılaşması sonrasında konu ile ilgili, "Sosyal medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni!." dedi.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 17:43
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