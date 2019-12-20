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20 Aralık 2019, Cuma
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işitme engelli taraftarın kart blokajını kaldırdı

TFF işitme engelli taraftarın kart blokajını kaldırdı

(), işitme engelli taraftar 'in kart blokajının kaldırıldığını açıkladı. Ayrıyeten yapılan açıklamada talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için düzenleme ve çalışmalar yapılacağı dile getirildi.

(), işitme engelli taraftar 'in kart blokajının kaldırıldığını duyurdu.

'in 14. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen bir maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezası, 'taki işitme engelli taraftar İlhan Biçer'i de kapsamıştı.

TFF, yaptığı açıklamada, "Verilen kart blokajı cezası, ihlalde bulunamayacak engelli seyirciler hakkında uygulanmamaktadır. Bu kapsamda ihlalde bulunamayacak engeli olan seyircilerin federasyonumuza başvurmaları halinde kart blokajı kaldırılmaktadır. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında yaşandığı belirtilen olayla ilgili taraftarın da kart blokajı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, engelli taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır." denildi.

  1. 20.12.2019
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