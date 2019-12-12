Mecnun Otyakmaz'dan Fenerbahçe maçı hakemi Palabıyık'a önemli çağrı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'dan maçı hakemi Palabıyık'a önemli çağrı!

Mecnun Otyakmaz'dan Fenerbahçe maçı hakemi Palabıyık'a önemli çağrı!

Kulübü Başkanı , ile hafta sonu oynanacak karşılaşmaya hakem 'ın atanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı , ile hafta sonu oynanacak karşılaşmaya hakem 'ın atanmasına ilişkin, "Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklama yapan Otyakmaz, Sivasspor'un 'de 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya olan yoğun taraftar ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Büyük başarılar ancak, birlik-beraberlik ve kenetlenmeyle mümkündür. Bu coşku devam ettiği müddetçe işimizin daha kolay olacağı aşikardır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir oyuncumuzun transferine sıcak bakmıyoruz"

Sivasspor'un orta saha oyuncuları Emre Kılınç ve hakkında çıkan haberleriyle ilgili Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklamayı da anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Kulübü, bugün (11 Aralık Çarşamba günü) yaptığı basın açıklaması ile oyuncularımız Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan spekülatif haberlere en güzel cevabı vermiştir. Maalesef ülkemizde bazı futbol kulüpleri, sporcuyu gerçekten transfer etme niyetinde olmasa bile, özellikle rakiplerinin futbolcularına zamansız ve yasal olmayan bir şekilde transfer teklifi yaparak olası bir performans düşüklüğünden faydalanma gayreti içine girmektedir. Beşiktaş Kulübü hiçbir zaman böyle bir yolu tercih etmeyip, bu oyuna alet olmamıştır. Kulübümüz hiçbir zaman kendilerinden bu anlamda bir zarar görmemiştir. Ayrıca sezon başında futbolcumuz Emre Kılınç için dönemin Beşiktaş 2. Başkanı tarafından centilmence transfer teklifi yapıldığını ve anlaşma sağlanamadığını da hatırlatmak isteriz. Bu vesile ile yaklaşan ara transfer döneminde hiçbir oyuncumuzun transferine sıcak bakmadığımızı kamuoyunun dikkatine sunar, bu konudaki olası yayınların art niyetli olacağını şimdiden deklare ederiz."

Otyakmaz, Ali Palabıyık'a başarı diledi

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem Ali Palabıyık'ın, Süper Lig'de görev almaya başladığından itibaren zaman zaman talihsiz yönettiği maçlar olmasına rağmen, genel anlamda beğendikleri genç bir hakem olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şu görüşleri paylaştı:

"Ali Palabıyık, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul takımı olan Galatasaray maçımızı yönetmiş olmasına rağmen bu hafta da yine bir İstanbul ekibi olan Fenerbahçe maçına atanmıştır. Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz."

Sivasspor taraftarlarına da takımlarına destek olma çağrısında bulunan Otyakmaz, "Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmemiz için önümüzdeki Fenerbahçe maçında kapalı gişe oynayıp, kalan 5 bin biletin de biran önce satılmasını ve oluşturacakları atmosferle Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zor bir deplasman olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 12.12.2019
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