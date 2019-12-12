Marius Sumudica'ya PFDK'dan flaş ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyönel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaları duyurdu.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KALE ARKASI KAPALI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. atletik performans antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, 09.12.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu JOSE ERNESTO SOSA'nın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



7- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 09.12.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BURSASPOR Kulübü idarecisi ALİ BÜYÜKKURT hakkında, 08.12.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



10- ADANASPOR A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu AHMET DERELİ'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



11- VANSPOR Futbol Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BİREVİM ELAZIĞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. görevlisi HASAN GÖZÜBÜYÜKLÜ'nün, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



15- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ORDUSPOR Kulübü antrenörü TELAT ÖZDEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ORDUSPOR Kulübü sporcusu CEVATCAN EKİNCİ'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ERZİNSPOR A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZİNSPOR A.Ş. görevlisi HÜSEYİN CUMHUR YIKAR'ın, müsabaka görevlilerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- YOMRASPOR Kulübü antrenörü ABDURRAHMAN TİRYAKİ'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, futbolcularının ve yöneticisinin müsabaka sonrasında kale arkası tribünü önündeki pistte röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 08.12.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- MUĞLASPOR Kulübü sporcusu ÇAĞLAYAN MENDERES'in, 07.12.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-MEDICALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- MEDICALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. sporcusu SEBAHATTİN USTA'nın, 07.12.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-MEDICALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL