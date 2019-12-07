Yeni Malatyaspor - Sivasspor | CANLI
Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor... Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Çıktığı son 7 resmi maçın tamamını kazanan Sivasspor, bugün en kritik virajlardan birinde... Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Bifouma, Guilherme, Jahovic
Demir Grup Sivasspor: Yeni Malatyaspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Emre, Fernando, Kone
MAÇLA İLGİLİ BİLGİLER
- Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B). Geçen sezon bu statta 4-4 biten maç, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde oynadığı en gollü karşılaşmaydı.
- Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1B 1M), bu iki galibiyeti de evinde aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- İç sahada oynadığı son iki karşılaşmada da kalesini gole kapatan Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig tarihinde üç maçlık serisi bulunmuyor.
- Süper Lig'in ilk 13 haftasında en fazla gol atan iki takım olan Yeni Malatyaspor (28) ve Sivasspor (26), bu gollerin %41'ini maçların son 15 dakikalarında buldu (12-10).
- Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktığı iki maçta üç gol atan Adis Jahovic, Türkiye kariyerindeki ilk hat-trick'i kırmızı beyazlı ekibe karşı yapmıştı (Eylül 2017).
- Geçen hafta Gençlerbirliği filelerine iki gol gönderen Robin Yalçın, daha önce çıktığı 14 karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşamıştı.
- Sivasspor forması giydiği son iki maçta da birer asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce Süper Lig kariyerinde çıktığı 42 karşılaşmada bir gol pası verebilmişti.
- Bu sezon Süper Lig'de Türk oyuncuları en fazla gol atan iki takımdan biri olan Sivasspor'un (11; Beşiktaş ile birlikte), son 17 golünün 16'sında Türk oyuncuların doğrudan katkısı var (11 gol & 5 asist).
- Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da 2-1'lik skorlarla kazandı.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 14:56
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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