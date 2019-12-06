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06 Aralık 2019, Cuma
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’un Malatya kafilesi belli oldu

Sivasspor’un Malatya kafilesi belli oldu

'un ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı olan Mustapha Yatabare yer almadı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı da kafileye alınmadı.

'in 14. haftasında ile oynayacak olan DG 'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

KAFİLEDE ŞU İSİMLER BULUNUYOR:
"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, , Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, , İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, , Hugo Vieira."

Yeni Malatya Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Sivasspor mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

  1. 06.12.2019
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