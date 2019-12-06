Sivassporlu Kone: “Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek” - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Sivassporlu Kone: Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek

Sivassporlu Kone: Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek

’in 14. haftasında deplasmanda ’a konuk olacak olan DG , bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, taktik çalışmaları ile idmanını tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Sivassporlu , ligin ilk yarısını lider bitirmek istediklerini belirterek, "Şu anda bulunduğumuz ligdeki pozisyonla ilgili tabii ki çok mutluyuz. Bu da gösteriyor ki maçların hepsinde ayrı bir konsantrasyon var. Buradaki takım arkadaşlarımla, oluşumla ilgili de hedeflerimiz var. Hedefimiz ilk lider olarak bitirmek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız lider bitirmek için" dedi.

"BİREYSEL HEDEFLERİM YOK"

Hedefleri ile ilgili yöneltilen soruya ise Kone, "Bireysel hedeflerim yok, takım hedefleri vardır. Takım hedefleri de aynı şekilde bu durumu korumaktır. Lider durumunu korumaktır. Böyle iyi bir şekilde sezona başlamak, iyi bir sezon bitirmek istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir" cevabını verdi.

"SİVAS BENİM EVİM GİBİ"

Arouna Kone, son olarak taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 senedir buradayım ve gerçekten taraftarlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Sokaklara çıktığımda beni güzel karşılıyorlar. Sevinçle ve mutlulukla. Umarım daha daha yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi."

  1. 06.12.2019
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