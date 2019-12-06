Sivassporlu Kone: Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Sivassporlu Arouna Kone, ligin ilk yarısını lider bitirmek istediklerini belirterek, "Şu anda bulunduğumuz ligdeki pozisyonla ilgili tabii ki çok mutluyuz. Bu da gösteriyor ki maçların hepsinde ayrı bir konsantrasyon var. Buradaki takım arkadaşlarımla, oluşumla ilgili de hedeflerimiz var. Hedefimiz ilk lider olarak bitirmek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız lider bitirmek için" dedi.
"BİREYSEL HEDEFLERİM YOK"
Hedefleri ile ilgili yöneltilen soruya ise Kone, "Bireysel hedeflerim yok, takım hedefleri vardır. Takım hedefleri de aynı şekilde bu durumu korumaktır. Lider durumunu korumaktır. Böyle iyi bir şekilde sezona başlamak, iyi bir sezon bitirmek istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir" cevabını verdi.
"SİVAS BENİM EVİM GİBİ"
Arouna Kone, son olarak taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"3 senedir buradayım ve gerçekten taraftarlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Sokaklara çıktığımda beni güzel karşılıyorlar. Sevinçle ve mutlulukla. Umarım daha daha yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi."
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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